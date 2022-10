Libero: Spalletti sta educando le squadre italiane ad una nuova mentalità

“Viva il Napoli, che non fa distinzioni tra campionato e Europa, ma usa ogni gara per allenarsi a quella successiva, come è richiesto dal calcio contemporaneo”

Luciano Spalletti sta educando le squadre italiane ad una nuova mentalità. Lo scrive, su Libero, Claudio Savelli. Qualsiasi sia l’avversario, non importa al gruppo di Spalletti: gioca sempre allo stesso modo, con la stessa intensità, nessuno, tra i suoi giocatori, si risparmia. Si vede che la competizione, in rosa, è sana. Per il Napoli di Spalletti non fa alcuna differenza l’avversario che ci si trova di fronte e neppure la competizione in cui si giocano le partite. Lo spirito è sempre lo stesso.

“La squadra di Spalletti non è obbligata a vincere, essendo già qualificata, ma non rinuncia al massimo impegno. È segnale di maturità. Il gruppo è consapevole che i momenti d’onnipotenza come questo sono rari. Bisogna tenerseli stretti attraverso prestazioni serie. Il Napoli ci riesce. Nessuno si risparmia, corrono tutti come dei matti e si divertono nel farlo. Si vede che la competizione tra i componenti della rosa è sana. Chi è rimasto in panchina per una partita gioca quella successiva per sovvertire la gerarchia. Così ogni gara diventa il palcoscenico di qualcuno, stavolta di Politano tuttofare e di Simeone, autore di una doppietta-lampo non a caso dopo i prodigi di Osimhen. Viva il Napoli che non fa distinzioni tra campionato e Europa ma usa ogni gara per allenarsi a quella successiva, come è richiesto dal calcio contemporaneo. Spalletti sta educando le squadre italiane ad una nuova mentalità, oltre che ad uno stile di gioco proattivo. Avversario e competizione sono aspetti collaterali, non fanno alcuna differenza, il Napoli scende in campo sempre allo stesso modo”.