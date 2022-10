L’Equipe sul mercato del Napoli: «Impeccabile in tutti i ruoli coperti»

Dopo l’addio di tanti big sembrava si dovesse ricostruire gioco e spogliatoio, invece il Napoli è entrato pienamente in una nuova era

L’Equipe elogia i risultati del Napoli e le sue prestazioni in campionato e in Champions riconducendole ai meriti del club sul mercato. La finestra di trasferimento estiva è stata impeccabile.

Il quotidiano francese ricorda che in estate sono partiti Dries Mertens, Lorenzo Insigne e con loro anche Kalidou Koulibaly, Ospina e Fabian Ruiz, i giocatori più utilizzati da Luciano Spalletti nella scorsa stagione. Tutto lasciava supporre che si sarebbe trattato di ricostruire la squadra sia in campo che nello spogliatoio dopo una stagione in cui il Napoli era stato in corsa quasi fino alla fine del campionato per lo scudetto, prima di lasciarsi andare. Invece, il Napoli è entrato in una nuova era. E non fa scintille solo in campionato, impressiona anche in Champions League.

“Tutto grazie ai suoi giovani acquisti, che stanno scoprendo la Champions League”.

Kvaratskhelia, Giovanni Simeone, Raspadori, Kim, Oliveira, Ndombele, “tutti hanno contribuito alla pioggia di gol”.

Il mercato del Napoli è stato impeccabile.

“L’impeccabilità di questa finestra di trasferimento – che ha permesso di ridurre il monte ingaggi del 30% – continua fino al ruolo di portiere, dove Alex Meret è stato promosso definitivamente come titolare, dopo essere stato influenzato psicologicamente dalla competizione con Ospina e dall’operazione per reclutare Keylor Navas quest’estate avendo fallito. La gerarchia è ora più chiara con l’arrivo di Salvatore Sirigu, che è venuto a portare la serenità necessaria al fratello minore”.

Se stasera arrivasse il pareggio contro l’Ajax, il Napoli passerebbe già di diritto agli ottavi “con un grande segno di outsider”.