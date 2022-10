“ Li capiamo i giocatori dell’Ajax . Dopo la storica sconfitta casalinga per 6-1 contro il Napoli in Champions League la scorsa settimana, gli sfavoriti volevano uscire dalla Johann Cruyff Arena il più rapidamente possibile, e forse del tutto fuori dai giochi”.

E’ La Faz a commentare il mancato scambio delle maglie tra le due squadre. Il quotidiano tedesco scrive:

“Comprensibile che ai giocatori dell’Ajax non fosse rimasto più niente per gesti sportivi dopo l’amara sconfitta. Ma anche miope in prospettiva. Perché avere una maglia, diciamo, di Khvicha Kvaratschelia nell’armadio tra qualche mese non è una cattiva prospettiva. Questo mercoledì, quando l’Ajax si recherà allo stadio Maradona per la gara di ritorno, gli olandesi avranno una seconda possibilità”.