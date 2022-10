L’Atp Tennis Napoli slitta ancora: in arrivo un tappeto in sintetico da Firenze

Sul CorMez. Dopo il montaggio occorre una mano di resina e poi il collaudo. Si inizierà martedì. Un brutto ritorno di immagine per la città

Il Corriere del Mezzogiorno ripercorre quanto accaduto ieri all’Atp Tennis Napoli 250. L’inizio del torneo, con le partite di qualificazione in programma ieri, sono state annullate per alcuni avvallamenti presenti sui cinque campi, compresa l’Arena del Mare. Si dovrebbe giocare oggi al Tc Pozzuoli di Monteruscello, dalle 10, a porte chiuse.

A causare il danno, secondo quanto dichiarato dagli organizzatori, è stata la pioggia caduta nei giorni scorsi, che ha reso impraticabili i campi in sintetico, poggiato sul legno e sulla vecchia terra rossa.

“Una cosa mai vista”, scrive il quotidiano, con gli spettatori respinti all’ingresso.

Ad accorgersi del fatto che il terreno si sfaldava sotto i piedi, tra l’altro, sono stati gli stessi giocatori e il coordinatore dell’Atp durante gli allenamenti.

Il quotidiano scrive che oggi arriverà da Firenze un nuovo campo sintetico. Ma che è difficile che gli incontri inizino domani. Slitterà tutto a martedì.

“arriverà oggi, intorno alle 9, un campo in sintetico da Firenze della Greenset del-l’ex campione spagnolo Javier Sanchez, che sarà poi montato e adattato a Napoli sull’Arena. A questo punto risulta difficile che gli incontri del tabellone principale inizino lunedì e potrebbe quindi slittare tutto a martedì. Dopo il montaggio occorre una mano di resina e quindi il collaudo. Si attende l’arrivo anche di un secondo campo che andrebbe montato sul centrale D’Avalos. Il tempo stringe. Certo, l’eco delle grande difficoltà del torneo napoletano ha fatto il giro del mondo e quanto accaduto non è stata di certo un grande ritorno d’immagine. Non era però pensabile alla vigilia una situazione del genere”.