L’amaro reportage de L’Equipe sul torneo Atp Napoli: «A parte il panorama, è tutto amatoriale»

«Hanno fatto il passo più lungo della gamba». Le testimonianze dei giocatori. Dougaz: «mai visto nulla di simile. In albergo mi hanno svegliato alle 7.30: o vai via, o ci paghi la notte extra»

Il torneo Atp Napoli

L’Equipe ha pubblicato un ampio reportage sul torneo e anche in questo caso (dopo Le Parisien) Napoli non rimedia affatto una bella figura. Il contrasto è sempre lo stesso: la bellissima cartolina e la frustrante realtà.

Prosegue L’Equipe:

Il quotidiano sportivo francese raccoglie una serie di dichiarazioni. Tra queste ci sono le parole del giocatore tunisino Aziz Dougaz:

Poi, il racconto di quel che è successo lo scorso week-end con i campi inagibili.

Buchi, qua e là, vesciche e impronte, come se qualcuno avesse camminato sul cemento non ancora asciutto: i terreni erano completamente impraticabili.

«Questa superficie è quella che di solito mettono sui campi al coperto. Non l’avevo mai visto all’aperto, assicura Dougaz. Ci hanno spiegato che questa superficie non sopporta la pioggia e che, visto che ha piovuto molto giovedì, ha rovinato i campi. Ma se sai che non sopporta la pioggia, non avresti dovuto utilizzarla. La superficie era decisamente pericolosa».

Dougaz racconta poi il trasferimento al TC Pozzuoli definito

un piccolo club amatoriale per nulla pronto ad ospitare un evento di questa dimensione. “Ho avuto l’impressione di giocare un torneo nazionale in Francia quando avevo 15 anni. La superficie era super veloce, i campi non sono stati rifatti per circa dieci anni, credo. Abbiamo chiesto delle palline, non ce n’erano. Non c’erano nemmeno i teloni ATP. Niente era pronto».