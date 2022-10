Nessuno riesce a fermare la squadra di Fischer. Stressa gli avversari, li disorienta, rovescia i pronostici. Sforna sempre nuovi talenti, tutti intercambiabili

L’Union Berlin è prima in Bundesliga quattro punti sopra il Bayern. Il primato non è più una coincidenza, scrive la Sueddeutsche. Ieri ha vinto 2-0 sul Borussia Dortmund. L’allenatore del Borussia, Edin Terzic, non ne è stato sorpreso.

“Sapevamo cosa aspettarci”.

La Sueddeutsche scrive:

“Tutti sano di cosa è capace, cosa fanno i suoi giocatori in campo, eppure nessuno può impedirlo”.

Nemmeno studiare le mosse dell’Union lo ha salvato dalla sconfitta, come non era riuscito ad evitare un pareggio neanche Julian Nagelsmann, con il Bayern Monaco, a settembre. Le loro squadre non sono state in grado di strappare le fitte catene difensive dell’Union, che impediscono ai loro avversari di giocare.

“Per i berlinesi, il successo significa che continuano a godere di un vantaggio in classifica che sembra sempre meno un errore”.

Il quotidiano tedesco continua:

“Quando Union è salito per la prima volta in cima alla classifica un paio di settimane fa, tutti lo hanno percepito come un capriccio del caso, grazie al fatto che i veri favoriti si stavano indebolendo. Ma la squadra è rimasta in vetta e questo non ha più a che fare solo con gli avversari. La squadra ha vinto sette su dieci partite, perdendone solo una. Ha subito solo sei gol, meno di tutti gli altri. Dopo la scalata del 2019, con l’allenatore svizzero Urs Fischer è emerso un proprio stile di gioco, per il quale di volta in volta si scoprono e impegnano sempre nuovi giocatori, fino ad allora in gran parte sconosciuti. Chi conosceva Andras Schaefer, Nazionale ungherese, che contro il Dortmund è stato una figura centrale, arrivato all’inizio dell’anno dal club di Prima Divisione slovacco Dunaiska Streda?”.

Il gioco dell’Union è puro stress per l’avversario.

L’allenatore del Dortmund, Terzic, parlando dei giocatori dell’Union, ha detto che “si lanciano in ogni placcaggio”. Questa potrebbe essere solo metà della storia.

“Certo, gli Unioners corrono spesso più dei loro avversari: nel primo tempo della partita contro il Dortmund sembrava che quelli con le maglie rosse fossero semplicemente uno in più. Ma sanno anche molto bene quando esercitare pressione da soli o in coppia”.

Il portiere del Dortmund, ad esempio, ha commesso un grottesco errore causato proprio dallo stress provocato dall’Union.

E poi c’è il turnover sferzante, che propone sempre nuovi giocatori, tutti validi.

“Il fenomeno dell’Union Berlin include anche un giocatore diverso che si distingue ogni settimana e nessuno è così dominante da non poter essere sostituito. Fischer cambia tra le partite di Coppa dei campioni e di Bundesliga per garantire pause di rigenerazione.

All’allenatore, Urs Fischer, è stato chiesto se la sua squadra sia la migliore attualmente in Germania.

“No di certo. Bisogna guardare i dati del gioco. Abbiamo avuto solo il 21% di possesso della palla contro il Dortmund, certamente troppo poco. Il tasso di passaggio è stato solo del 68%, il che non è davvero positivo per una squadra in cima alla Bundesliga. Bisogna essere più precisi. La squadra deve sempre dare il massimo”.

Si può aggiungere: l’Union riesce quasi sempre a negare in qualche modo il ruolo dei favoriti, indipendentemente dall’avversario.

“Anche questo fa parte del segreto del successo dell’Union”.