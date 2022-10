Kvara e la dedica sul polsino alla bimba georgiana morta a Tiblisi

Contro il Bologna il georgiano indossava un polsino con su scritto il nome della piccola. Su Instagram le ha dedicato la vittoria contro il Bologna

Durante la partita Napoli-Bologna, l’attaccante georgiano del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, ha indossato un polsino con su scritto il nome di una bambina di Tiblisi morta nei giorni scorsi. La piccola, Marta Meparishvili, è scomparsa dopo essere rimasta folgorata vicino ad una fontana del centro cittadino. Il georgiano, durante la partita, portava al polso la fasciatura con il suo nome impresso. Era un’appassionata di tennis. Kvara ha voluto ricordarla. Al termine del match al Maradona, inoltre, le ha dedicato un post su Instagram. La vittoria contro il Bologna è dedicata a lei, piccola eroina georgiana, come la definisce Kvara sui social. Un gesto che dimostra l’attaccamento dell’attaccante del Napoli alla sua terra, dove è visto ormai come un eroe nazionale. In tanti si riuniscono nelle piazze, davanti ai maxischermi, per seguire le sue gesta in campo, quando indossa la maglia del Napoli.

Tempo fa Libero scriveva che Kvara è in Georgia come un eroe. Un po’ come era stato Maradona in Argentina, anche se il paragone, al momento, sembra ancora azzardato. Ma testimonia l’affetto e la stima del popolo georgiano verso il fenomeno arrivato al Napoli dal mercato estivo.

