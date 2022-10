Kokorin: «Andavo più forte di Vlahovic ma alla Fiorentina non giocavo mai»

Ad un portale cipriota. «A Firenze si fa una vita fantastica ma non sono stati solo gli infortuni a impedirmi di giocare con continuità. Alcuni allenatori credevano in me, altri no»

L’ex attaccante della Fiorentina Kokorin è finito a Cipro, all’Arīs Limassol. E al canale Nobel Arustamyan è tornato sulla sua esperienza in viola. Le sue dichiarazioni.

«A Firenze si fa una vita fantastica. Ho cambiato quattro allenatori di fila e fondamentalmente sono stati gli infortuni ad impedirmi di giocare con continuità. E però devo dire che c’è anche dell’altro. Alcuni tecnici credevano in mem altri no. Quando è arrivato Vincenzo Italiano, mi è stato riferito che purtroppo non aveva tempo di aspettarmi. Quindi hanno preso nuovi giocatori, che però poi di fatto hanno fallito. A Firenze mi sono trovato bene anche con la gente. Molto probabilmente, ci tornerò».

Kokorin dice di essere più forte di Vlahovic.

«Quando mi allenavo con Dusan Vlahovic avevo la sensazione di poter giocare titolare. Nelle partitelle battevo spesso il serbo, andavo più forte. A un certo punto pensavo di meritare il posto, ma poi non era così arrivava la domenica e venivo escluso. Non ho mai fatto polemiche. Ho un contratto, sono una professionista ed una persona adulta, ma non era certo normale che non giocassi, anche perché quando mi hanno preso avevo riferito alla Fiorentina che stavo bene. È una situazione complicata da spiegare».