La Juventus è stata contestata dai suoi ultras allo stadio, prima del match contro il Bologna. Al momento della lettura delle formazioni, quando lo speaker ha pronunciato il nome dell’allenatore bianconero, Massimiliano Allegri, una parte dello stadio ha cominciato a fischiare. Lo riferisce Tuttomercatoweb.com. Sempre dagli spalti, prima di quel momento, si era levato il coro: “tirate fuori i coglioni”.

Intanto, nel prepartita, ai microfoni di Dazn Massimiliano Allegri ha parlato di settimana disastrosa da lasciarsi al più presto alle spalle. Tutti devono migliorare, ha detto il tecnico, perché in campionato la squadra è indietro e ha perso anche due partite in Champions.

“Voglio eliminare l’ultima settimana disastrosa. Per noi e per gli episodi che ci sono stati. In questi momenti bisogna essere ordinati e riprendere il cammino. Tutti dobbiamo fare meglio, siamo indietro in campionato e abbiamo perso in Champions. Con il Bologna non sarà semplice, non bisogna strafare. In questo momento abbiamo dei rientri importanti. Paredes ha giocato molto, è volato in nazionale e stasera sarà un ottimo cambio come Cuadrado. In 8 giorni abbiamo 4 partite c’è bisogno di tutti. Milik? Sta facendo bene, non lo scopriamo ora, Bravo a fare il centravanti e girare intorno a Vlahovic, lo aiuta”.