Jorginho al Barcellona? Per ora l’agente incontra il club

L’ex Napoli è in scadenza col Chelsea (che però potrebbe fargli una proposta). Il Barça è legato al futuro di De Jong e Busquets (che dovrebbe salutare)

Jorginho al Barcellona? È presto per dirlo. Ma in Spagna è rimbalzata la notizia di Tuttomercato. È stata ripresa dai quotidiani catalani. Sport definisce Jorginho uno dei pezzi più ambiti sul mercato. A giugno terminerà il suo contratto col Chelsea e sarà libero. Sarà un parametro zero. Non è affatto escluso che i Blues gli facciano una proposta per rinnovare.

Sport scrive che per il Barcellona i parametri zero sono una priorità. E il suo agente, Joao Santos, ha incontrato il club.

Riporta Sport che

l’agente del calciatore è stato chiaro: Jorginho vuole essere chiaro sul suo futuro già a gennaio. Il giocatore è libero a giugno, ma vuole avere tutto pronto prima. A questo proposito, è attesa un’importante proposta del Chelsea per un calciatore che ha ancora solo 30 anni. Ma non sarà l’unica: Jorginho è un giocatore con tanto mercato, anche in Italia, dove si parla di una proposta della Juventus.

Scrive Sport che

la proposta del Barcellona dipenderà da diversi fattori. Il primo è legato al futuro di Frenkie De Jong. I movimenti di mercato del Barça, soprattutto a centrocampo, sono strettamente legati all’olandese.

Sport scrive che Xavi vorrebbe Bernardo Silva che è stato molto vicino al club catalano ma poi l’acquisto non si è concretizzato.

Un altro fattore importante per i movimenti a centrocampo è la decisione di Busquets. Se alla fine della stagione lascerà, ed è lo scenario più probabile, il Barça dovrà assicurarsi almeno una grande firma per quella posizione a centrocampo.