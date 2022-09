La Faz: “Nell’intervallo di Ungheria-Italia, allo stadio hanno mostrato il rigore sbagliato da Jorginho»

I successi in Nations League non compensano l’amarezza per il mondiale «dove l’Italia avrebbe avuto le carte in regola per partecipare»

“L’amara gioia dell’Italia” titola la Faz che torna sul successo della Nazionale in Ungheria e sulla qualificazione alle semifinali di Nations League. Il riferimento è ovviamente alla mancata qualificazione ai Mondiali e il quotidiano tedesco scrive:

Era l’intervallo, l’Ungheria era sotto 1-0 contro l’Italia. Poiché la situazione non era affatto disperata, gli organizzatori della Puskás Arena di Budapest hanno mostrato un po’ di cattiveria. Lo schermo dello stadio mostrava immagini in movimento di un giocatore in azzurro che tirava un rigore. Un momento che per l’Italia ha il potenziale di un trauma collettivo. Del resto, se l’italiano di origine brasiliana Jorginho non avesse sbagliato il rigore contro la Svizzera allo Stadio Olimpico di Roma lo scorso novembre , l’Italia sarebbe stata probabilmente al Mondiale questo inverno. Quindi non è stato proprio un atto di gentilezza da parte degli ungheresi.

L’Italia ha poi vinto 2-0 ma – ricorda la Faz – tutti i quotidiani stamattina sottolineavano la grande occasione mancata. Prosegue la Faz:

È una domanda senza risposta perché la nazionale italiana stia facendo impazzire i suoi tifosi con prestazioni così diverse. Prima il titolo europeo, poi il pareggio contro Bulgaria, Svizzera e Irlanda del Nord nelle qualificazioni ai Mondiali. La sconfitta 0-1 nei playoff contro la Macedonia del Nord e l’apocalisse del calcio.

La Faz elogia il gioco dell’Italia contro Inghilterra e Ungheria, il passaggio a un 3-5-2 più verticale e più stabile dal punto di vista difensivo.

L’Italia avrebbe le carte in regola per partecipare ai Mondiali che iniziano a novembre, eppure non ci sarà. La qualificazione agli Europei inizia solo a marzo. La squadra di Mancini ora deve aspettare otto mesi per disputare la fase finale della Nations League in Olanda contro Olanda, Croazia e Portogallo o Spagna.