Spopola sui social un filmato girato nel 2015. Risale alla partita del «ci può stare» di Benitez. Ora la situazione si è invertita: il Napoli è agli ottavi di Champions e la Juve si gioca un posto in Europa League col Maccabi

Spopola sui social network un vecchio video di Leonardo Bonucci. Il filmato risale al 2015, a un post-partita avvelenato: la Juventus aveva vinto a Napoli (3 a 1) quattro giorni prima, con le reti di Pogba, Caceres e Vidal (quest’ultimo in gol al 96′). Il Napoli aveva trovato il momentaneo pareggio con un gol di Britos in un momento di calo della Vecchia Signora.

Era la partita poi diventata famosa per il «ci può stare» di Rafa Benitez. «Quando si gioca contro i bianconeri – disse l’ex tecnico del Napoli – ho imparato una frase: ci può stare». Si riferiva al fuorigioco di Caceres nell’azione del secondo gol, non rilevato dall’arbitro Tagliavento. A Koulibaly era stato anche annullato un gol che per Rafa «in Premier non avrebbero mai annullato».

Ebbene, nel post-partita Bonucci era stato avvicinato da un giornalista che gli chiese proprio di questi errori arbitrali e della differenza tra Italia e Europa. Il capitano della Nazionale, piccato, disse che «la differenza è che noi siamo agli ottavi de Champions e voi state in Europa League». Ed ecco che proprio nel momento dell’eliminazione della Juventus, inchiodata a tre punti con Benfica e Psg a 11 punti, su Twitter è ricomparso il video di Bonucci a effetto boomerang.

Ora è il Napoli agli ottavi di Champions e la Juve – invece – non ha ancora centrato la qualificazione agli spareggi di Europa League. Dipenderà da Juve-Psg e dalla sfida tra Maccabi e Benfica.