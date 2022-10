Il Guardian: «Il tweet di Casillas spiega il silenzio del calcio sui Mondiali in Qatar»

Il tweet di finto coming out con immatura smentita di Iker Casillas (“Mi hanno hackerato l’account”…) ha fatto già tutto il giro social dell’indignazione, finendo negli editoriali pensosi dei main stream. Sottolineiamo a chiusura il commento di Jonathan Liew sul Guardian, che ricorda quanto la sensibilità sul tema sia cambiata negli ultimi 30 anni. Liew richiama alla memoria il bullismo omofobo di Brian Clough su Justin Fashanu, o le battutine sceme di Terry Venables e Ian Wright. E poi scrive:

“ Questo non è un problema del calcio. Questo è un problema di calcio maschile e per quelli di voi che si chiedono perché lo sport non abbia preso una posizione più forte contro il Qatar o Abu Dhabi o l’Arabia Saudita, dove le relazioni omosessuali sono punibili dalla legge, forse gag come questa aiutano a spiegare perché”.

Ancora sul tweet di Casillas:

“L’idea dell’umorismo come affermazione di superiorità – identificare individui o gruppi di basso rango e prenderli di mira per disprezzo – risale agli antichi greci. Consapevolmente o meno, l’umorismo e la sua ricezione spesso rivelano sottilmente i contorni del potere in una comunità: chi è considerato un obiettivo legittimo e chi no”.

“Le battute non appaiono dal nulla. Né semplicemente evaporano nell’etere. Le battute aiutano a stabilire norme, a definire i confini del gusto, a rafforzare i presupposti condivisi. Sono invariabilmente molto più esplicite in privato che in pubblico. Quindi vale la pena riflettere su quale tipo di scherzo potrebbe essere considerato accettabile negli spogliatoi dove questo tipo di atteggiamenti ha avuto il sopravvento. Se sei un giovane calciatore gay, quali sono le possibilità che ti ritrarrai da una gag omofobica che coinvolge l’intera stanza? Quali sono le possibilità che tu trattenga semplicemente la lingua, rida insieme a tutti gli altri, per portarti a casa il tuo dolore alla fine della giornata?”