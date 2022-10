Il Giornale: gli errori di Valeri ormai sono tanti, roba da squalifica o da pensionamento

La frase di Pozzo, che in una sfida tra Udinese e Milan urlò «Valeri non può arbitrare», oggi sarebbe ancora d’attualità

Impietoso il giudizio di Riccardo Signori sull’arbitro Paolo Valeri, su Il Giornale. Meriterebbe un cartellino rosso, per tutti gli errori che ha accumulato finora. Valeri è stato il direttore di gara di Fiorentina-Inter, con il rosso mancato a Dimarco. Oggi ne scrive anche Paolo Casarin.

Ormai, scrive Signori, i suoi errori

“sono tanti ed anche pesanti. Roba da squalifica, fors’anche da pensionamento”.

Fiorentina-Inter è solo l’ultima partita zeppa di incongruenze.

“La lista degli errori suoi è lunga, sia con il fischietto sia davanti al video Var. E se la carriera arbitrale lo ha ammantato di numerosi premi, quella del Varista gli ha permesso di essere presente agli Europei e, fra un mese, sarà ai mondiali in Qatar, in coppia con Massimiliano Irrati, mentre l’arbitro sarà Daniele Orsato che, in sua compagnia, qualche guaio lo ha combinato”.

Il designatore Rocchi è intenzionato a fermare Valeri almeno per un turno.

“Del resto Valeri non ha fortuna con le squadre toscane quando giocano contro l’Inter: è solo casualità, ma l’anno passato l’Empoli protestò per un mancato rigore su Bajrami. E Andreazzoli sbraitò: «Cosa faceva Valeri al Var? O era distratto o non capisco». A modo suo Valeri è un fuoriclasse dei fischi fasulli: incomprensibile ai più. Fece infuriare il Milan, nella semifinale di andata coppa Italia 2020 con la Juve. Annullò un gol regolare di Montolivo in un derby del 2012 e negò un rigore per fallo di Samuel su Robinho. Fece urlare il presidente Pozzo per gli errori in una sfida tra Udinese e Milan. E urlò un testuale: «Valeri non può arbitrare». Oggi quella conclusione sarebbe ancora d’attualità”.

Oggi Casarin, sul Corriere della Sera, scrive:

Fiorentina-Inter diretta da Valeri e Mariani. L’Inter, con Barella, subito in gol; al 15’ Lautaro raddoppia. Valeri è troppo calmo. Al 34’ il rigore a favore della Fiorentina per entrata violenta sulla gamba di Bonaventura da parte di Dimarco. Mariani richiama Valeri che concede il rigore ma si astiene dall’espulsione ai danni di Dimarco. Nervosismo generale e 5 gialli, Inzaghi compreso. Valeri riparte con i gialli; Ikoné pareggia al 60’. Al 70’ Valeri concede il giusto rigore per fallo di Terracciano su Lautaro. La Var esclude il fuorigioco. Al 90’ Jovic pareggia ma l’Inter vince al 95’ con Mkhitaryan: il gol però è viziato da un precedente fallo di Dzeko su Milenkovic, giustificate le proteste viola. Partita difficile, direzione di Valeri insufficiente”.