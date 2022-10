Lo spogliatoio del Barcellona è a pezzi. Lo scrive Saverio Munoz sul Mundo Deportivo. La tensione è alta. I motivi sono tanti. Le prestazioni deboli in Champions e in campionato, gli errori arbitrali, in particolare quelli della partita contro l’Inter. Ma anche le critiche interne ed esterne alla squadra.

Innanzitutto, la squadra e lo staff tecnico sono deluse dalle prestazioni opache viste contro Maiorca, Inter e Celta, ritenute al di sotto del solito standard.

Infine, le critiche, quelle provenienti dai social e dai giornali.

Il presidente del Barcellona ha rivelato in conferenza stampa che ha chiesto ad alcuni giocatori di ridursi lo stipendio per aiutare il club a registrare il tesseramento di Koundé. Ma che loro hanno rifiutato. E Alemany ha ribadito che ci sono calciatori con stipendi fuori mercato che nessun club vuole ingaggiare. E che l’obiettivo del Barça è porre fine a questo stato di cose. Questo ha scatenato l’ira di parte dello spogliatoio.

“Ciò ha infastidito diversi ‘pesi massimi’ in squadra, perché ritengono che le dichiarazioni in Assemblea e alla vigilia di una partita importante in programma in quello stesso giorno e nella settimana in cui si giocheranno la partita contro l’Inter e il Clasico non fossero lo scenario migliore. Dato che potrebbero generare una divisione interna e accendere gli animi dei tifosi. Alcuni giocatori, infatti, in preda all’emozione del momento, avrebbero voluto parlare alla stampa domenica, dopo la partita con il Celta, per chiarire quanto detto durante l’Assemblea. Tuttavia, le persone a loro vicine hanno dovuto insistere per convincerle a non farlo per non creare un incendio e uno scontro prima dell’Inter e della Classica. Infatti, ci sono stati anche contatti con l’area stampa del Barça per concordare che a questi giocatori non sarebbe stato chiesto di assistere alla stampa post partita per evitare di dipendere da alcune domande e, soprattutto, da alcune risposte”.