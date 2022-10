Su Mundo Deportivo. C’è anche il caso di Frankie de Jong, che in Champions, contro il Napoli, giocò con la mano gonfia per una puntura d’ape

Mundo Deportivo ricorda in un articolo gli infortuni più strani della storia del calcio. Ci sono giocatori che hanno dovuto saltare le partite della propria squadra A per motivi incredibili, come un brufolo infetto sulla gamba oppure eccesso di sesso o di Play Station.

Marco Asensio, ad esempio, ha saltato la prima partita della Champions League 2017/18 a causa di un brufolo infetto dopo la rasatura delle gambe. Banega, invece, ai tempi in cui giocava col Valencia, è rimasto fuori dai giochi per sei mesi, nel 2012, dopo essere stato investito dalla sua stessa auto. Una storia che ha dell’incredibile: il centrocampista stava facendo rifornimento e si è semplicemente dimenticato di azionare il freno a mano, così che la macchina è andata all’indietro e la sua gamba è rimasta incastrata tra l’auto e il cordolo della strada. Il risultato è stato una frattura della tibia e del perone.