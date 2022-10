Intervista a 90min.com. «È stato Gianluca Di Marzio a chiamarmi per la prima volta Faraone, giocavo nella Primavera del Genoa…»

90min.com ha intervistato Stephan El Shaarawy per il nuovo format Pitch Moments. Riportiamo alcune risposte.

“Il Faraone è nato quando ero al Genoa, nella Finale Scudetto Primavera. Quell’anno vincemmo Scudetto, Supercoppa e Coppa Italia, avevamo una squadra davvero forte. Nella Finale vincemmo 2 a 1 contro l’Empoli e io feci il secondo gol che ci portò nuovamente in vantaggio, andai sotto la tribuna e feci il gesto del Faraone. C’era Gianluca Di Marzio che commentava la partita e da lì è nato il soprannome”.

“È stata una grandissima emozione, un altro sogno che si realizzava perché il Milan era la squadra che tifavo fin da bambino. La notizia mi arrivò proprio l’ultimo giorno in cui ero a Padova, quando stavamo salutando i tifosi su un palco. Il Direttore Foschi venne da me e mi disse che il mio procuratore e Galliani stavano definendo le ultime cose e che stavo per diventare un giocatore del Milan. È stato un momento davvero emozionante. Arrivai in ritiro di sera e i primi che incontrai furono Abate e Nesta che prendevano il caffè dopo cena. Fu davvero un bel momento”.

“Il mio primo gol da professionista contro la Reggina su assist di Succi. Fu il primo gol in cui andai sotto la curva a festeggiare, quelli sono momenti che non dimentichi”.

“Devo dire che Francesco è stato forse l’unico dei giocatori che appena l’ho visto mi ha un pochino messo in soggezione. Poi conoscendolo ti rendi conto che è davvero un ragazzo splendido, alla mano e molto umile. È stato un grande piacere aver giocato con lui”.

“Daniele direi è un vero leader, un condottiero, un gladiatore. Ce ne sono tanti sia per lui che per Francesco. Sono due bandiere che hanno fatto la storia di questa società. Daniele oltre che un leader sul campo lo era anche fuori. Per me e per tanti giocatori è sempre stato un punto di riferimento in grado di trascinare la squadra dicendo sempre le cose giuste al momento giusto. Sapeva come caricarti ed era un trascinatore che ti stimolava tanto. Francesco era un leader più silenzioso in grado di trascinarti con le sue giocate e con le sue prodezze in campo. Lorenzo è un predestinato anche per il percorso che ha fatto. È tornato dal Sassuolo e gli hanno dato la fascia. Non è stata sicuramente una pressione semplice da reggere perché indossare la fascia da capitano qui a Roma dopo Francesco e Daniele non era per niente facile. C’erano grandi aspettative su di lui e lui se n’è fatto carico con personalità e con delle grandi prestazioni in campo. Io che l’ho vissuto anche fuori, perché per me è un amico, ho visto una grande crescita a livello umano e credo abbia fatto la differenza. Ha trovato un grande equilibrio che gli permette di avere continuità nel rendimento e senza dubbio si merita tutto questo”.

“Si era creata un’atmosfera talmente grande e anche nella semifinale con il Leicester in casa, c’era un entusiasmo. Prima della partita, guardando lo stadio, parlavo con la gente dello staff e i magazzinieri e dicevamo che sarebbe stato impossibile non vincere, perché vedevi entusiasmo e percepivi il calore della gente che ti spingeva. Un’atmosfera così non si era mai creata, neanche nella semifinale con il Liverpool, perché con il Feyenoord avevi davvero la consapevolezza di poter vincere un trofeo. Questi tifosi sicuramente l’hanno meritata perché ci hanno sostenuto sempre, anche nei momenti meno facili ed era tantissimo che aspettavano di vedere un trofeo. È stato il giusto premio anche per noi. Il giorno dopo ho provato alcune tra le emozioni più belle della mia vita, quando siamo andati a fare il giro di Roma con il pullman. Arrivare sotto il Colosseo con la coppa e vedere la gente che impazzita che urlava di gioia è stato un qualcosa di unico, un’atmosfera surreale”.

“Io credo che ci debba essere innanzitutto la forte convinzione di ottenere il risultato e di raggiungere un obiettivo. Si deve avere costanza e perseverare e soprattutto trovare equilibrio mentale prima che fisico perché il successo è molto più difficile mantenerlo che raggiungerlo. Poi è importante avere sempre l’ambizione di fare qualcosa in più e quando arrivi a un traguardo devi lavorare per sviluppare ancora di più le tue qualità per cercare di raggiungere obiettivi ancora più importanti senza fermarti. Alla base di tutto devono esserci una grande dose di umiltà e il focus su ciò che devi fare senza accontentarti mai”.