Mancini fa canestro calciando al volo e El Shaarawy posta il video

Così il gruppo giallorosso si prepara alla sfida di domenica sera contro il Napoli

A Trigoria i giallorossi stanno preparando il prossimo impegno, il big match contro il Napoli che si giocherà domenica 23 ottobre alle 20:45.

Il clima è sereno e il gruppo è compatto e sta lavorando, ma non mancano momenti di risate tra compagni di squadra come testimonia il video postato su Instagram da El Shaarawy in cui Gianluca Mancini, il difensore giallorosso, dopo aver ricevuto un pallone, lo calcia al volo e dalla distanza fa canestro in un cestino posto all’uscita del campo di allenamento.

Dopo aver esultato, sono arrivati i complimenti del numero 92 che incoraggia il compagno di squadra sui social:

“Mancio is on fire!”