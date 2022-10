Una vittoria personale, quella sul Valencia di Gattuso. La performance della squadra di Xavi è stata scoraggiante, fino a che non ci ha pensato l’ex Bayern

“In assenza di calcio, il Barcellona vive dei gol di Lewandowski“. Lo scrive El Pais, commentando la vittoria (1-0) della squadra di Xavi, ieri, contro il Valencia di Gattuso. L’ex Bayern ha già segnato 18 reti questa stagione, di cui 13 in campionato. Ha salvato il Barcellona ancora una volta.

“L’attaccante polacco ha salvato il Barça in una triste partita giocata al Mestalla. Le partite del Barça a Valencia sono tra le più lunghe del campionato. Alcune delle sue migliori vittorie sono arrivate nei minuti di recupero, come questo sabato, proprio quando la squadra di Xavi sembrava più demoralizzata. Lewandowski è apparso al momento giusto e il suo gol ha portato a una vittoria personale come quella del Maiorca”.

“I tifosi del Barcellona hanno festeggiato il gol come se avessero vinto il campionato. A volte malinconico, a volte angosciato, sempre paralizzato dall’eliminazione della Champions, il Barça si è perso al Mestalla. La sua è stata una performance scoraggiante fino a quando non ci ha pensato Lewandowski”.

Il quotidiano spagnolo parla di un Barcellona un po’ allo sbando, quasi terrorizzato dalla possibilità di essere sconfitto e di perdere lo status di rivale del Real Madrid in campionato. Un po’ tutti i giocatori sembravano irriconoscibili. Tutti tranne uno: Lewandowski.

“La partita decadde progressivamente mentre i calciatori crollavano per lo sforzo per l’impotenza di Xavi e l’impazienza di Gattuso. Gli azulgrana si sono lasciati trasportare dalla corrente, privi di gioco e di ritmo, molto esposti e irritabili, consapevoli che la concessione di un punto qualsiasi avrebbe compromesso il loro status di rivale del Real in campionato. Non c’è stato calcio né giocate sul Barça, disperato dall’intervallo, quando Lewandowski è apparso nell’ultima azione. Il gol permette di risparmiare tempo nell’attesa che Xavi trovi la squadra dopo non aver smesso di cambiare giocatori senza sapere molto bene per cosa sta giocando il Barça. L’unico riconoscibile è Lewandowski”.