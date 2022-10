Va in svantaggio al nono minuto dopodiché è uno show con reti di Raspadori, Di Lorenzo e Zielinski

Dominio Napoli: 3-1 sull’Ajax al 45esimo.

Grandissima prestazione del Napoli ad Amsterdam. La squadra di Spalletti gioca un primo tempo sontuoso. Va in svantaggio al 9′ con Kudus, dopodiché si gioca a una porta sola. Il Napoli si scatena. Pareggia con Raspadori al termine di una splendida azione sulla sinistra. Poi il gol di di Lorenzo e infine la terza rete di Zielinski. Il Napoli è meritatamente in vantaggio, il punteggio sarebbe potuto essere anche più ampio. L’Ajax non ci ha capito niente, è stato annientato sul proprio terreno.