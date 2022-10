L’attaccante dopo il gol all’Udinese ha mimato il suo cognome: le mani agli occhi come se stesse guardando con un binocolo

Ha fatto molto discutere, e molto ridere, ieri l’ammonizione inflitta dall’arbitro Doveri al povero Lookman dell’Atalanta. Il giocatore della squadra di Gasperini, dopo aver segnato, ha festeggiato il gol utilizzando la solita sua esultanza, come fa sempre: mimando il suo stesso cognome. Ha portato le mani agli occhi mimando il gesto degli occhiali, come se stesse guardando il mondo attraverso un binocolo. L’arbitro che dirigeva la gara con l’Udinese, Doveri, tuttavia, non ha capito. Ha inteso che il gesto di Lookman fosse una provocazione gratuita ai tifosi della squadra avversaria. Ha così estratto, nei suoi confronti, un cartellino giallo che ha lasciato interdetto il giocatore. Anche nel post partita l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha escluso qualsiasi intento polemico. Era una delle sue esultanze, un suo atteggiamento tipico. Non è proprio un giocatore incline alla polemica o alla provocazione, ha detto il tecnico.

L’episodio viene ripreso anche da Antonio Dipollina nella sua rubrica su Repubblica, che spiega (e sfotte):

“Nasce da Look e Man, l’uomo che guarda, e fa simpatia. Tranne che a Doveri, che pensa a una provocazione verso il pubblico e sfodera il cartellino all’esterrefatto giocatore. Chissà come festeggia invece Dickmann, della Spal: nel dubbio, è meglio non mandare Doveri ad arbitrarlo”.