CorSport: Spalletti non ha mai vinto contro Mourinho

Finora tra i due tecnici si contano tre pareggi e tre vittorie di Josè. Lo Special One sa come arginare il calcio del toscano, ma la forza delle due squadre oggi è diversa

Domenica si gioca Roma-Napoli. Le due squadre sono separate da soli 4 punti in classifica. Il Corriere dello Sport le definisce “due delle espressioni più affascinanti del campionato”. Con una particolarità: Spalletti non ha mai vinto contro Mourinho.

“Mou contro Spalletti, che non ha mai vinto nemmeno quando lui allenava la Roma e José l’Inter del triplete. Ma oggi le forze si sono capovolte, perché il portoghese non ha più in mano la corazzata costruita da Moratti mentre Lucio ha una delle squadre più belle d’Europa non solo sulla carta ma anche sul campo”.

“La storia, per ora, ci racconta che lo Special One non ha ancora mai perso contro Spalletti: tre pareggi e tre vittorie, una nella finale di Supercoppa del 2008. Il che significa che sa come arginare il calcio del tecnico toscano, anche se domenica i valori delle due squadre saranno diversi: il Napoli ha una forza collettiva e una possibilità di alternare campioni equivalenti che Mou non possiede. Anzi, frenato dagli infortuni, il portoghese dovrà arrangiarsi senza talento (Dybala) ma con tanta energia (Matic e Cristante, probabilmente). Ovvio che il duello decisivo sarà contro Kvara e immaginiamo che José organizzi qualcosa di particolare mantenendo un baricentro molto basso (48,4 metri la media dopo 10 giornate, contro i 52,5 di Spalletti) e facendo dell’aggressività sull’uomo con la palla il punto di forza”.