Lo scarso rendimento di De Ketelaere, che avrebbe dovuto essere il colpo di mercato del Milan, rivela invece tutte le insufficienze della campagna estiva dei rossoneri, scrive il Corriere dello Sport.

Origi, per esempio, che tornava da un lungo infortunio, ha giocato in tutto, finora, solo 98 minuti. Ma il nodo è soprattutto, come scritto in principio, il giovane belga.

Il belga non è il solo dubbio. C’è Dest, ad esempio, che ha commesso svariati errori, come quello del rigore regalato al Napoli.

“Il minutaggio per lo statunitense non è mancato, ma negli occhi restano l’ingenuo rigore regalato al Napoli prima della sosta e la brutta serata londinese di mercoledì. Un consuntivo che non può certo promuovere l’esterno, in un primissimo bilancio. Più in generale, il Milan si interroga sulla solidità degli altri: Adli, efficace nel pre-campionato, è rimasto una bella speranza ma per adesso fermo a 54 minuti. Solo in campionato, perché – come Thiaw e Vranckx – non è impiegabile in Champions League. Vranckx è sceso in campo soltanto per dodici minuti, quelli contro la Sampdoria, Thiaw invece è ancora a secco di minuti”.