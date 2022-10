Pochi arbitri di livello e poi ci sono le questioni legate ai luoghi di nascita. Così il designatore ha dovuto fare una scelta obbligata

L’arbitro di Roma-Napoli sarà Irrati. Il designatore Gianluca Rocchi lo ha scelto per esclusione. Avrebbe voluto un altro arbitro a dirigere la gara di domenica all’Olimpico, ma gli incastri ed altri elementi non lo hanno reso possibile. Lo scrive Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport. La scarsa possibilità di scelta tra gli arbitri di livello è “colpa di una coperta troppo corta”.

Nella stessa giornata di campionato, oltre a Roma-Napoli, ci sono Fiorentina-Inter e Atalanta-Lazio.

“E allora, anche per esclusione, senza dimenticare che i prossimi due mesi e mezzo saranno i suoi ultimi da internazionale (lascerà il suo badge a Sozza dal primo gennaio), Rocchi si sarebbe appuntato a fianco alla partita dell’Olimpico il nome di Massimiliano Irrati. Un obbligo, quasi. Perché che sia una partita da internazionale (come le altre due, del resto), è scontato. Così come, giocando con i nomi, è scontato che il nome di Orsato sia più adatto alla sfida, sempre all’Olimpico, del 6 novembre, ovvero il derby (che Irrati ha diretto lo scorso marzo”.

E così Rocchi è andato per esclusione. Doveri e Mariani, che Rocchi “considera al di sopra degli altri” direttori di gara, scrive Pinna, non possono dirigere il derby perché sono uno di Roma e l’altro di Aprilia. “Di Bello al momento non è in grado di fare neanche le gare di basso livello”. Fabbri dirigerà Juve-Empoli, Chiffi “ha un rendimento imprevedibile”, come Chiffi, Pairetto “sorvoliamo”, Guida è di Torre Annunziata, Maresca di Napoli. Così, non resta che Irrati.

L’arbitro, ricorda Pinna, ha la Roma come squadra che ha diretto più volte: in tutto 23, contro le 14 del Napoli.