CorMez: il Napoli teme che l’infortunio di Anguissa sia di natura muscolare

Il Napoli è in apprensione per Anguissa. Il club di De Laurentiis teme che l’infortunio che lo ha costretto ad uscire dal campo durante Napoli-Ajax sia di natura muscolare e che quindi il centrocampista possa saltare diverse partite. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno. Ieri Anguissa ha svolto solo terapie. Oggi farà gli esami strumentali che evidenzieranno la diagnosi per il fastidio ai flessori della gamba destra rimediato durante la partita di Champions League di mercoledì.

“In casa Napoli si teme un problema muscolare che possa fargli saltare varie partite, oggi ci sarà la diagnosi definitiva. Anguissa è unico per caratteristiche, non è un caso che sia il terzo giocatore più utilizzato in termini di minutaggio, soltanto Meret e Di Lorenzo lo superano in questa speciale classifica. Ha fisicità, altezza, è un punto di riferimento in entrambe le fasi di gioco e, infatti, sia in campionato che in Champions è nei primi posti in tante statistiche: duelli, partecipazione ai gol, falli subiti”.