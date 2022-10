Un vero e proprio branco, tra disgustosi incitamenti alla violenza. Il tifoso aggredito solo perché indossava la maglia dell’Inter. E la Fiorentina? Muta

«Buttalo di sotto!», lo stadio di Firenze si conferma uno dei peggiori (VIDEO) .

Vergogna Franchi, ancora una volta. Lo stadio della Fiorentina si conferma un brutto posto, sicuramente non il miglior luogo dove godere semplicemente dello spettacolo del calcio, anzi, forse il peggiore.

Ieri, durante Fiorentina-Inter, la tifoseria viola – una parte, certo – ha dato un’altra brutta immagine di sé, come mostrano i video che circolano in rete. Video vergognosi, che mostrano un gruppo di tifosi (in tribuna eh) che aggredisce un tifoso dell’Inter reo soltanto di indossare sugli spalti la maglia della sua squadra. Un vero e proprio branco, con qualcuno più facinoroso che è arrivato addirittura alle mani, con schiaffi e spinte, supportato dalle urla bestiali del pubblico attorno. Nello stadio di Firenze grida disgustose, come l’incitamento alla violenza:

«Buttalo di sotto!».

Voci di uomini, ma anche di donne, ottenebrati dalla ferocia, dalla violenza, tutto ciò che in uno stadio non dovrebbe mai entrare. Cose che, però, nello stadio di Firenze, sembrano proprio di casa. Come gli insulti razzisti alle tifoserie avversarie, prime fra tutte quella del Napoli. Come gli insulti razzisti, come i cori contro Spalletti e il tentativo di schiaffeggiarlo. Come il piccolo Antoine, che solo qualche mese fa fu costretto a indossare la maglia del Napoli al contrario, perché i tifosi della Fiorentina evidentemente non sono abituati alla convivenza pacifica con altre tifoserie, neppure quando si tratta di bambini.

Questa è Firenze!

Si gode il doppio, trogloditi! pic.twitter.com/fxHRYgm1Xs — Alessandro (@90ordnasselA) October 22, 2022

Il Franchi conferma di essere uno dei peggiori stadi d’Italia. E come al solito, dalla Fiorentina, nessuna scusa, solo silenzio, nulla di nulla.

Oggi la Fiorentina pretende le scuse da parte dell’Inter per le accuse a Commisso. Mai nessuna scusa, però, dal club viola, per il disgustoso comportamento della sua tifoseria. Chiamarli tifosi, poi, è pure un complimento. Gente così andrebbe allontanata dagli stadi di tutto il mondo. A vita.