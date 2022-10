A Radio Radio: «Mi dispiace per la situazione e soprattutto per i giocatori polacchi che giocano lì. La colpa ovviamente non è solo di Allegri»

Zibi Boniek ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Radio. Ha parlato dell’infortunio di Paulo Dybala e del momento della Juventus. Ha preferito non rilasciare commenti sul presidente del club bianconero, Andrea Agnelli. Boniek è sempre stato molto critico nei confronti della Juventus, negli ultimi anni.

“Dybala è una perdita molto importante. Era il giocatore più in forma e stava ritrovando la brillantezza dei tempi migliori. Ricordiamo che veniva da un periodo alla Juventus in cui aveva tanti problemi e ha giocato poco. Mi dispiace tanto perché ho visto la faccia triste e sognava di andare anche ai Mondiali con l’Argentina. Penso che lo rivedremo a gennaio. Era la marcia in più di questa squadra“.

Sulla Juventus e Andrea Agnelli:

“Di Andrea Agnelli è meglio che non parlo. Mi dispiace di questa situazione e soprattutto per i giocatori polacchi che giocano nella Juventus. E’ una squadra che ha buonissimi calciatori, ma non gioca a calcio. Devono migliorare questo aspetto. Ovviamente la colpa non è solo dell’allenatore. I problemi vanno risolti. In bocca al lupo a loro ma non voglio dire di più”.

Tempo fa, in un’intervista al Messaggero, Boniek parlò di Agnelli.

«Mai parlato male della Juve, anche a loro chiedo: portatemi un articolo o una registrazione in cui lo faccio. Ho fatto delle critiche, anzi, constatazioni: ho detto che non mi piaceva che la Juve usasse i propri dirigenti per vincere le partite. E lo confermo. Ma Andrea Agnelli si è fatto influenzare da certi balordi, mi hanno negato la stella».