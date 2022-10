In conferenza: «L’esperienza si fa giocando partite importanti. Non dobbiamo però usarlo come alibi. Chiesa? Ha bisogno di tempo, ma sta bene»

L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, presenta in conferenza stampa la gara di Champions di domani con il Maccabi. Una gara cruciale, visto l’andamento della squadra bianconera. Oggi la Gazzetta dello Sport scriveva che se non ci sarà una svolta, domani, la Juve andrà in ritiro.

«In questo momento bisogna tirare fuori qualcosa in più. Il dettaglio, il centimetro, l’attenzione in più fanno la differenza. Domani dobbiamo fare una partita di compattezza. Dobbiamo ridurre al minimo gli errori. La partita del Milan è stata sulla falsa riga di quella con il Benfica. Sarà una partita molto complicata, già qui hanno fatto vedere buone cose. L’ambiente è molto caldo e bisognerà stare attenti».

Ad Allegri è stato chiesto cosa intendesse quando ha detto che bisogna reagire, con le buone o con le cattive. Ha risposto:

«Quello è un modo di dire. In questo momento bisogna tirare fuori qualcosa in più, senza pensare che bisogna stravolgere il mondo. Come cuore, come passione serve qualcosa di diverso. Le due partite avevano illuso un po’ tutti, questo è un percorso che va fatto giorno dopo giorno mettendosi sempre in discussione. Io credo che ci sia un percorso di crescita. L’esperienza si fa giocando partite importanti. Non dobbiamo però usarlo come alibi, perché bisogna mettere tutto in campo. Anzi, dobbiamo fare molto di più per aprire nuovi cicli. Serve il cuore, la passione. Poi succede che ci siano degli errori. Capisco che dall’esterno sembri facile, ma non è così. Noi mettiamo tutto l’amore e la passione per riportare la Juventus nei posti che le competono. Per raggiungere gli obiettivi bisogna fare molto di più, riacquistare l’autostima». «Bisogna essere consci dell’importanza della partita. Le gare vanno vinte sul campo, prima le giocano e vincono tutti ma vanno vinte sul campo. Tutte le squadre hanno delle qualità, soprattutto non dobbiamo dare dei vantaggi».

Su Chiesa:

«Sicuramente non giocherà con il Torino. Ha fatto due allenamenti con noi, è ancora indietro. Domani va ad allenarsi coi ragazzi per non tenerlo fermo, deve riacquistare la fiducia nei movimenti in campo, ha bisogno di tempo. Però sta bene».