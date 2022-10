Spalletti: «Vogliamo provare a fare grandi partite per diventare grandi»

In conferenza: «Verremo a giocare anche questa partita col massimo dell’attenzione, non ci saranno cervelli distratti sul campo»

«Io ho preso in considerazione solo l’Ajax di quest’anno perché ci giochiamo quest’anno. A me sembra che Schreuder stia facendo un ottimo lavoro anche quest’anno. Ci assomigliamo molto come tipo di squadra perché tutti e due amano andare a giocare palla a terra in velocità a costruire dal basso. Loro hanno anche l’alternativa di questo gioco subito lungo dove avendo calciatori anche d’impatto a livello fisico gli si può scaraventare la palla addosso, noi dobbiamo creare un verso al modo di attaccare. Sarà una sfida emozionante, uno stadio magnifico e un club fantastico e riusciremo a diventare grandi soltanto facendo delle grandi partite per cui vogliamo provare a fare questo»

Vi basta anche un pareggio

«È l’etica di entrare in campo partita dopo partita che ti dà la dimensione. Non si possono fare partite in cui ci si nasconde, quindi no, si parte e si va forte perché l’Ajax è una squadra che va molto forte. Poi valuteremo alla fine se ci siamo riusciti o no, ma noi giocheremo il nostro calcio che è un calcio che sta cambiando»

Chi gioca?

«Noi abbiamo a disposizione una rosa di calciatori che assomiglia a una rosa del Napoli, per essere calciatori del Napoli bisogna essere calciatori di un certo livello. Per cui può succedere che domani 2-3 titolari giochiamo al posto di 2-3 titolari, anche perché quando si ha a disposizione un allenamento solo per giocare una partita ci prendiamo tutto il tempo per valutare bene le situazioni individuali dei calciatori»

Emozione per questo stadio

«È bellissimo giocare in questo stadio, è bellissimo portarsi dietro la storia del nome del nostro stadio e bisogna essere di quel livello lì per nutrire sogni di grandi prestazioni e di grandi sogni. Ho detto che ogni vigilia di una partita di Champions è come il giorno prima di Natale»

Cosa può migliorare

«Noi guardiamo sempre avanti, vogliamo sempre migliorare, vogliamo creare sempre più spiragli per infilarci dentro

Tanti complimenti, può essere un problema tenere i piedi per terra?

«Schreuder ha esagerato con i complimenti, stia tranquillo che noi non modificheremo niente dal nostro atteggiamento che ci ha portato ad arrivare a giocare queste partite che ci sono mancate tanto. Verremo a giocare anche questa partita col massimo dell’attenzione, non ci saranno cervelli distratti sul campo»