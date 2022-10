AD distrugge l’Ajax: Una prestazione imbarazzante soprattuto per il capitano e l’allenatore

Il quotidiano olandese ci va giù duro dopo la sconfitta in Champions contro il Napoli: “L’Ajax non è un po’ un pasticcio, ma è completamente perso»

Sconfitta che passerà alla storia quella dell’Ajax di questa sera contro il Napoli. Il risultato di 6-1, con cui gli uomini di Spalletti hanno letteralmente umiliato gli olandesi non è passato inosservato dalla stampa olandese.

Battuta storica Ajax: il Napoli umilia gli Amsterdammers in Champions League

Titola AD.nl, ricantando la dose spiegando che la squadra dell’allenatore Alfred Schreuder ha registrato la più grande sconfitta di sempre alla Johan Cruijff Arena.

L’Ajax, scrive, si muove oggi in giro per il mondo come sabbia smossa, dopo una prestazione sconcertante.

L’Ajax non è un po’ un pasticcio, ma è completamente perso

La prestazione di questa sera, secondo il quotidiano olandese è ancora più imbarazzante per il capitano e l’allenatore

La prestazione più importante della stagione per l’Ajax ha assunto forme ancora più imbarazzanti. Soprattutto per il capitano e l’allenatore. A metà della partita è apparso chiaro che Schreuder fosse caduto durante il suo esame, quando è stato fischiato perché ha lasciato invariata la squadra.