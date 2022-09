Zaniolo: «Sembra sempre debba andare via e poi resto. Sono vostre illazioni, film della stampa»

In conferenza: «Ho ancora un anno e mezzo di contratto, non è questo il momento di parlarne. La Roma è la mia priorità»

Accanto a José Mourinho, nella conferenza stampa di vigilia di Roma-Helsinki di Europa League, ha parlato Nicolò Zaniolo. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Domani Zaniolo sarà in campo. Mourinho ha detto che il suo giocatore voleva tornare a giocare subito. Lui spiega perché.

Per te è stata un’estate particolare. Vuoi continuare a lungo con la Roma?

“Non è stata un’estate particolare per me, sembra sempre che debba andare via e poi resto, sono illazioni e pensieri che fate voi, sono film della stampa. Sul contratto ho ancora un anno e mezzo per poterne parlarne, non è il momento giusto adesso perché abbiamo l’HJK Helsinki e l’Atalanta, sono concentrato sul campo. La Roma è la mia priorità“.