«Vai a giocare su, Raspa»: il Corsport spiega come Spalletti ha battuto lo Spezia

«Questa l’ha vinta Luciano». Così scrive Antonio Giordano sull’edizione odierna del Corriere dello Sport. L’ha vinta resistendo alla tentazione di rinunciare a Raspadori, che fino al momento del gol era sembrato «l’anello debole del tridente». Spalletti l’ha tenuto in campo e l’ha motivato. Ora raccoglie i frutti.

La giornata di Giacomo Raspadori s’è sviluppata attraverso le ombre che un ventiduenne, con la pressione che si porta appresso, avverte come una zavorra: e il Napoli, che invece ha accusato gli effetti negativi della Champions (perché ce ne sono!), non è riuscito adeguatamente a sostenerlo. Lo ha fatto, però, Spalletti intrufolandosi nelle dinamiche della sfida, rivedendo il suo piano-A e ritoccandolo secondo le esigenze più immediate e resistendo a qualsiasi tentazione di rinunciare a Raspadori: fuori Politano e poi pure Kvara, tenendo per sé e per quel finale da evitare ai cardiopatici il cosiddetto anello debole del tridente, allargandolo rispetto al copione iniziale, e spingendolo però a credere in se stesso, assorbendo un pizzico di sano egoismo e rinunciando a quella generosità che lo stava portando a rientrare sulla trequarti per non far saltare gli equilibri. «Vai a giocare su, Raspa».