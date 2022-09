Tuttosport: la Juve vuole cambiare direttore sportivo per imitare il mercato di Milan e Napoli

La Juventus valuta un cambio di rotta sul mercato, sulle strategie e l’organizzazione del relativo reparto. L’idea è seguire l’esempio di Milan e Napoli: sostenibilità, scouting e coraggio. Lo scrive Tuttosport.

“La Juventus studia le prossime mosse, che comprendono il ritorno a una pianificazione di mercato in grado di puntare a giocatori di prospettiva e qualità a cifre contenute in grado di dare un impatto sulle prestazioni e al tempo stesso di generare eventuali plusvalenze: un mercato “anti rosso in bilancio”, che permetta di mantenere alto il livello tecnico abbassando però il monte ingaggi e creando valore per il club. In sostanza, i modelli che in questo periodo storico del calcio italiano stanno funzionando, parlando di top club da Champions League, sono quelli di Milan e Napoli: i rispettivi ds, Ricky Massara e Cristiano Giuntoli, hanno saputo pescare da mercati alternativi grazie a un illuminato lavoro di scouting e all’intraprendenza nel compiere scelte coraggiose”.