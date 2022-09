Trentalange: «L’errore, umano e della macchina, ci sarà sempre, ma occorre fare rete per migliorare»

Il presidente dell’Aia, Alfredo Trentalange, ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb.com in cui parla del momento degli arbitri in Serie A e delle polemiche delle ultime settimane.

“Siamo abituati alle polemiche e a conviverci, dispiace se queste cose possano avere qualche riverbero sul settore giovanile. Però noi andiamo avanti, pensiamo di sviluppare un sistema di comunicazione che debba essere sempre migliore e guardiamo avanti perché campionato è molto lungo. Sarebbe meglio non ci fossero tutte queste polemiche ma siamo pronti a sopportarle, l’errore ci sarà sempre, umano e anche della macchina, ma se si riesce a condividere le cose, se il mio problema è il tuo e viceversa, questa è la politica come diceva Don Milani. Se invece si cerca di risolvere tutto da soli è l’avarizia. Noi riteniamo e pensiamo che all’interno della Federazione con le leghe, gli allenatori, i calciatori, gli arbitri si debba fare rete per migliorare questo sistema, condividerlo”.