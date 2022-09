Tebas: «Dobbiamo fermare ciò che accade in Premier, sta diventando un business insostenibile»

«Nelle ultime cinque stagioni, la Liga ha avuto perdite per 222 milioni, la Premier per 1309. Ciò può avvenire solo grazie al contributo degli azionisti»

In occasione della presentazione dei limiti salariali nella Liga, il presidente del campionato spagnolo, Javier Tebas, è tornato all’attacco della Premier League e del suo altissimo volume di spesa. In questo calciomercato estivo, la Premier ha fatto acquisti per 2.200 milioni contro i 513 della Liga.

“Sarebbe necessario spiegare cosa sta succedendo in Premier League. Non è lo stesso, ma è molto simile a quello che succede con City e Psg. La capacità della Premier League di incorporare giocatori degli ultimi anni è spiegata dai contributi degli azionisti, non è il modello che seguiamo in Spagna o in Germania. Abbiamo fatto uno studio approfondito della questione della Premier e dobbiamo correggere ciò che sta accadendo perché sta gonfiando il mercato e sta per diventare un business insostenibile. È un problema che metteremo in cima alle priorità della UEFA, se vogliamo un calcio sostenibile”.

Tebas ha proseguito:

“Abbiamo fatto uno studio comparativo delle ultime cinque stagioni di Premier e Liga. LaLiga ha avuto perdite per 222 milioni e la Premier per 1.309. Questo può avvenire solo grazie al libretto degli assegni degli azionisti. In questi cinque anni abbiamo avuto contributi di capitale o di credito subordinato di 275 milioni e loro di 1.121”.

E ancora:

“Non possiamo paragonarci all’Inghilterra. Loro sono 67 milioni, noi 44. Sono 21 milioni di abbonati alle piattaforme per guardare le partite, noi 9.