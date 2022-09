Spalletti roan sul Milan-Napoli. Nel corso della conferenza stampa con cui ha presentato la sfida al Torino, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti è tornato su Milan-Napoli. In particolare, gli è stato chiesto il perché delle dichiarazioni di Domenichini, che ha detto che il tecnico azzurro s’era arrabbiato per alcuni atteggiamenti difensivi della squadra.

Perché si è arrabbiato?

«Dal punto di vista mio, dico, per fare una sintesi, che il talento, da solo, non basta mai. Di questo sono estremamente convinto. C’è questa parola che si chiama esecuzione. Bisogna essere esecutivi anche nei momenti che non assomigliano alle nostre qualità e alle nostre caratteristiche. Loro hanno avuto diverse palle per far gol – Pioli ha ragione – ma nelle occasioni del Milan c’è una partecipazione nostra, che non abbiamo avvertito così forte il pericolo e la necessità di fare un qualcosa di differente rispetto a quello che siamo abituati a fare. Domani il Toro ha un centrale dei tre che va a fare il mediano aggiunto, che gioca vicino ai centrocampisti… gli attaccanti devono lavorare, altrimenti siamo in inferiorità numerica. Poi quando si ha palla noi si porta il discorso sulle nostre qualità…»