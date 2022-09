Spalletti: «È uno spasso allenare questo Napoli. Perché in Italia non si riesce a giocare in stadi così?»

A Prime Video: «Eppure la realizzazione di stadi creerebbe nuovi posti di lavoro. Quello che la squadra ha fatto stasera ce lo porteremo dietro»

Luciano Spalletti dopo Rangers Glasgow-Napoli 0-3 ha parlato anche a Prime Video:

L’occasione per i Rangers dopo 30 secondi.

«È vero non ce l’abbiamo fatta a pararle tutte, c’è voluto quel dettaglio che girasse a favore, sono entrati ferocissimi e poi avevano una spinta clamorosa. Io immagino le partite del campionato italiano giocate in uno stadio così. Perché non si vuole andare a creare uno spettacolo del genere è una roba che non si riesce a capire. È uno spettacolo continuo, gente che lavora, è un modo per dare posti di lavoro nuovi perché migliaia di persone lavorano dietro a uno stadio di questo tipo, ci sono introiti di tutti i tipi.

Che la squadra abbia retto botta è sintomo di crescita. Sintomo di crescita e io sono convinto che quello che ha fatto stasera ce lo porteremo dietro anche nelle prossime partite.

Poi è diventata una partita normale, hanno provato a tenerci la testa sott’acqua. dovevamo invertire la tendenza, lo abbiamo fatto benissimo. Andrò felice in conferenza a fare i complimenti ai miei calciatori perché è uno spasso allenare una squadra così.

Doppio rigore sbagliato da Zielinski.

Ho pensato che lui è uno che ha grandissima personalità perché lui, con gente che voleva batterlo, è andato a prendersi il pallone sotto braccio e si è girato verso di me come a dire “lo batto io?”, l’ho lasciato tranquillo perché si fa così. E poi ci sono i compagni che sopperiscono a quell’errore perché vogliono bene a Zielinski e perché è stato uno dei migliori in campo e si meritava di battere il secondo rigore.