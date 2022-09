So Foot: il Sion non vede Balotelli da sette giorni. Ha l’influenza dopo una notte a Losanna

L’allenatore del Sion (l’italiano Tramezzani) ha annunciato il suo forfait, anche perché non si è allenato in questi giorni

Balotelli. So Foot scrive che il calciatore italiano non è a disposizione del Sion (ultima sua squadra) dallo scorso week-end.

L’italiano non è ancora tornato ad allenarsi da un video di pochi giorni fa, in cui si vede l’ex giocatore del Marsiglia uscire da un bar di Losanna.

L’ex enfant terrible del calcio non è finito in un fosso, avrebbe semplicemente sofferto di una brutta influenza. Sulla sua ultima storia Instagram, possiamo vederlo sdraiato in un letto, con vista su un lago. Logicamente, Paolo Tramezzani, allenatore dell’FC Sion, ha annunciato il forfait del suo marcatore per l’incontro di Coppa Svizzera, che si svolgerà sabato.