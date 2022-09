Rocchi: «Mariani è stato bravissimo sul fallo di Dest a Kvara, così si usa il Var»

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è intervenuto al Social Football Summit.

Di seguito alcune sue dichiarazioni sul rigore assegnato al Napoli dieci giorni fa a Milano, contro i rossoneri.

«Dalla tv, prima di vedere il replay, anch’io avevo pensato che Dest avesse preso la palla, così come l’arbitro Mariani. Poi è scoppiata una specie di rissa tra i calciatori – che non è andata oltre – e dunque Mariani ha sapientemente scelto di aspettare il check del Var, per capire se la decisione che aveva preso sul campo fosse giusta o meno. L’arbitro ha aspettato con freddezza e senza preoccupazioni e con le immagini, mano a mano, si è capito tutto».

Rocchi si è complimentato con Mariani.

«Mariani ha fatto esattamente ciò che gli abbiamo chiesto di fare. Inizialmente si è fatto condizionare dal pallone, perché è il pallone che l’arbitro deve seguire. Poi, il check: non per perdere tempo, ma per prendere una decisione. Mariani vede così un’immagine che non aveva mai avuto, capisce che le cose erano andate diversamente da quanto aveva visto e che era un fallo chiaro. Ha fatto ciò che gli ha proposto correttamente il Var. Gli ho mandato un messaggio dopo la partita e gli ho detto «bravissimo!». Non si è inventato nulla, ha ha semplicemente corretto una cosa che in campo gli era sembrata diversa»