I tifosi della Juventus si divertono con gli ululati da scimmia al Parc des Princes (VIDEO)

Rmc Sport: “il tifoso inquadrato sembra trarne grande piacere, come dimostra il sorriso che mostra senza imbarazzo”. 4 arresti

La Questura di Parigi ha annunciato di aver arrestato quattro persone per “pubblica istigazione all’odio razziale” allo stadio Parc des Princes di Parigi, durante Psg-Juventus. Non ne ha specificato la nazionalità ma Rmc Sport non ha dubbi: sono juventini. E richiama due video in cui si vedono distintamente dei tifosi bianconeri che fanno il verso della scimmia in direzione dei parigini, per provocarli.

Nel web ne abbiamo trovati due. Rmc non pubblica i video di cui scrive, ma è eloquente nella loro descrizione:

“Nei due video girati da uno spettatore presente ieri sera al Parc des Princes, si vede prima molto chiaramente un saluto fascista eseguito da un tifoso italiano e poi gli ululati da scimmia intonati da un altro tifoso dietro di lui. Nel secondo video, un giovane tifoso si avvicina alla rete protettiva che separava i tifosi italiani dai francesi con l’obiettivo di provocare questi ultimi. Visibilmente ubriaco, il tifoso italiano in questione a sua volta ha imitato le grida della scimmia e sembrava anche trarne grande piacere, come dimostra l’enorme sorriso che mostra senza il minimo imbarazzo”.