Pulisic attacca Tuchel: «Fosse stato per lui, non avrei segnato contro il Madrid in semifinale di Champions»

Sul Mail. I calciatori del Chelsea volevano giocare dall’altro lato rispetto alla panchina di Tuchel per non sentirlo urlare. Oramai c’era malsopportazione

Pulisic squarcia il velo sul rapporto travagliato che aveva con l’ex allenatore del Chelsea Tuchel. Lo fa nella sua autobiografia, in uscita a metà ottobre. Ne scrive il Daily Mail, che anticipa alcune rivelazioni del calciatore americano, «sbalordito» dopo l’esclusione nella semifinale di ritorno della Champions League di due anni fa, che i Blues poi vinsero.

«Quel che è successo prima di quella partita fu estremamente deludente per me» – scrive Pulisic. Tuchel mi ha detto che mi avrebbe tenuto a riposo nella gara col Fulham proprio in vista della semifinale di ritorno della Champions. E in effetti non giocai neanche un minuto. riposando per la gara di ritorno e di conseguenza non ho giocato un solo minuto nella partita del Fulham. Poi, nel giorno stesso della semifinale, Tuchel venne a dirmi che aveva cambiato idea e che avrebbe giocato Kai (Havertz, ndr). Francamente, rimasi sbalordito e molto molto deluso. Pensavo di essermi guadagnato di giocare e, soprattutto, mi aveva assicurato in precedenza che sarei stato titolare».

La partita si giocava contro il Real Madrid. Pulisic era stato decisivo all’andata, aveva segnato. E scrive che se fosse stato a sentire Tuchel, quel gol non l’avrebbe mai fatto.

«Vidi Rudiger in possesso palla, capii che voleva giocare una palla lunga dietro la linea dei difensori e iniziai a correre per sorprendere i difensori del Real. In quel momento, ricordo nitidamente Tuchel che iniziò ad urlarmi, dal bordo campo, di non correre, di rimanere calmo. Io avevo la sensazione che avrei trovato spazio e quindi continuai a correre, tagliando alle spalle di Varane. Calciai ad angolo, visto che mi accorsi di avere diverso tempo per preparare la conclusione. Gol».

Il Daily Mail arriva a dire che la malsopportazione di Tuchel da parte dei suoi calciatori – evidente anche dalle parole di Pulisic – era arrivata al punto per cui alcuni di loro volevano evitare di giocare nello stesso lato del campo in cui l’allenatore tedesco s’accomodava in panchina, perché stanchi del continuo «abbaiare e lamentarsi» di Tuchel.