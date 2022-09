Per il suo esordio al Chelsea, Potter spedisce Koulibaly in panchina

È la prima di Graham Potter sulla panchina del Chelsea dopo l’esonero di Tuchel. Il Chelsea sta per affrontare il Salisburgo nel gruppo E di Champions (quello del Milan). L’ultima partita di Tuchel è stata la sconfitta in casa della Dinamo Zagabria.

Per il suo esordio Potter ha deciso di affidarsi a Thiago Silva e al suo fianco addirittura Azpilicueta che non è proprio un centrale. In porta Kepa (ma Mendy è infortunato), anche Fofana in panchina.

Kepa, James, Thiago Silva, Azpilicueta, Cucurella, Mount, Jorginho, Havertz, Kovacic, Sterling, Aubameyang.

Can someone explain to me what Potter is trying to do,fofana,koulibaly on the bench for what reason? pic.twitter.com/8VaLO96tW0

— Groovie Boii (@GroovieBoii) September 14, 2022