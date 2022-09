Napoli, “risentimento muscolare alla coscia destra” per Osimhen

Victor Osimhen è costretto ad uscire dal campo. Al 41′ problema muscolare per il nigeriano che già non stava bene e ha sentito tirare un muscolo della coscia

Ha lasciato tutti co pianto sospeso Victor Osimhen, sostituito al 41′ della sfida contro il Liverpool per in

Tegola per il Napoli: Victor Osimhen è costretto ad uscire dal campo. Al 41′ problema muscolare per il nigeriano che già non stava bene e ha sentito tirare un muscolo della coscia. Al suo posto entra Simeone.

A fine partita la SSC Napoli ha comunicato le condizioni di Osimhen. Il sito ufficiale del club parla di “risentimento muscolare alla coscia destra” per Osimhen. L’infortunio non sembra nulla di grave al momento, ma la sua presenza in Napoli-Spezia adesso è in dubbio.