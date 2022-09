Nadal si colpisce con la racchetta contro Fognini: «Pensavo di essermi rotto il naso» (VIDEO)

In un tentativo di recupero nel quarto set. «Sembra che non sia rotto, anche se non ne sono sicuro. Si sta gonfiando, ma è solo una botta»

Nella notte Rafa Nadal ha battuto in quattro set Fabio Fognini al secondo turno degli Us Open. Nel finale, nel quarto set, il maiorchino si è fatto male al naso. Nel tentativo di recuperare una palla, Nadal si è involontariamente colpito sul naso.

In conferenza racconta:

“All’inizio pensavo di essermi rotto il naso, mi faceva molto male. Sembra che non sia rotto, anche se non ne sono sicuro. Si sta gonfiando, ma è solo una botta”.

La racchetta ha toccato per terra e gli è tornata in faccia come un colpo di frusta, nonostante non ne abbia perso il controllo.

Parlando poi del match, Nadal – come riporta El Mundo – ha definito il suo inizio della partita “un disastro”, ma ha sottolineato che è una persona “positiva” e che cerca sempre di darsi l’opportunità di entrare nella partita. Nadal si è trovato sotto 6-2 4-2. Ha finito col vincere 2-6 6-4 6-2 6-1

“Non perdo la fiducia finché non sono fuori. (…) Mi sono sentito molto accelerato e questo non mi ha permesso di pensare chiaramente e agire con i miei standard di gioco. Lo sport è semplice anche se a volte si vuole dare una complessità che spesso non esiste. L’importante è avere l’umiltà di perdonare me stesso per gli errori. Non penso di essere così bravo da non poter commettere errori.

Il maiorchino, vincitore di 22′ major’, tra cui Australian Open e Roland Garros quest’anno, ha finito per prendere il match (2-6, 6-4, 6-2 e 6-1) e ha anche sigillato il suo biglietto per le ATP Finals il prossimo novembre a Torino. “Sa

El colmo de la mala suerte 😬 La raqueta rebota en el suelo y le acaba propinando un golpe tremendo a Nadal en la nariz 💥 Tuvo que ser atendido, pero parece que ya está bien 💪#USOpen pic.twitter.com/2UbfPoawTC — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 2, 2022