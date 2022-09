Musiala il rimpianto inglese che gioca con la Germania: «Ho scelto cosa era meglio per me»

In casa ha la maglia indossata dell’Under 21 inglese fatto, poi ha optato per la Germania. Il Times ha intervistato la giovanissima stella del Bayern

Stasera Inghilterra-Germania è solo una partita di Nations League tra due Nazionali in crisi di identità. In mezzo c’è un ragazzo di appena 19 anni che rappresenta tutte le sliding doors della vita e del pallone: Jamal Musiala. Che dopo aver fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili inglesi alla fine ha scelto la Germania. E ora gli inglesi lo rimpiangono. Lo ha intervistato il Times.

Musiala è nato a Stoccarda, figlio di madre tedesca e padre nigeriano, e ha iniziato a giocare al Lehnerz nella piccola cittadina tedesca di Fulda. Fortissimo da subito. Aveva sette anni, e parlava a malapena una parola di inglese, quando sua madre andò per la prima volta in Inghilterra per un master in sociologia all’Università di Southampton. La famiglia alla fine si stabilì in Inghilterra, e Musiala frequentò la scuola elementare a New Malden, giocando nelle giovanili del Southampton prima che lo prendesse il Chelsea. A 11 anni, si è assicurato una borsa di studio alla Whitgift School nel sud di Croydon.

Questa sera non sarà la prima volta che Musiala affronta il Paese dove ha trascorso gran parte del suo sviluppo, scrive il Times. A Euro 2020 c’era nella sconfitta d’addio di Joachim Löw contro l’Inghilterra, a Wembley. A giugno, era titolare per la Germania in Nations League, finì 1-1. “Ero molto eccitato, piuttosto nervoso. Una partita contro il mio secondo paese, la seconda casa, è stata piuttosto snervante. È stato anche piuttosto emozionante per la decisione che ho preso”.

La svolta è arrivata quando sua madre, per motivi personali e professionali, ha deciso di tornare in Germania. Il Bayern aveva già espresso il suo interesse in modo molto chiaro e, nel luglio 2019, all’età di 16 anni, Musiala è tornato nel suo paese natale.

“Il sistema tedesco è più basato sulla squadra, l’Inghilterra più individuale“, dice. “Ogni sistema ha i suoi vantaggi.”

Nel giugno 2020 è diventato il giocatore più giovane ad apparire con il Bayern in Bundesliga, all’età di 17 anni e 115 giorni. Il club è diventato campione d’Europa un paio di mesi dopo. Musiala ha ancora la maglia dell’Inghilterra del suo debutto under 21 nel 2020 appesa in casa.

“Non è stata una decisione facile. Avevo molti pensieri: “Cosa succede se scelgo questo?” E “Avrò dei rimpianti?” C’erano molte cose nella mia testa. Mi sono preso il mio tempo, ho deciso cosa era meglio per me e dove mi sentivo più a mio agio. Ho preso la mia decisione e cerco di non voltarmi indietro”.

Con la Germania ha già 16 presenze, e un gol: “Stiamo lentamente arrivando dove vogliamo: un calcio molto offensivo, pressing alto, è il sistema di Flick”.