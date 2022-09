Mourinho: «I calciatori devono accettare la concorrenza interna, Abraham deve convivere con Belotti»

A Dazn: «i calciatori non devono soffrire questo tipo di situazioni, nelle grandi squadre si cresce così. In condizioni normali Dybala non giocherebbe nella Roma»

Mourinho a Dazn:

«Io penso che a livello di mentalità siamo cresciuti lo scorso anno, il modo in cui abbiamo vinto la Conference che non è la Champions ma che per noi a livello di crescita come gruppo, emotivo, è stata importante. Quest’anno l’aspettativa è stata subito altissima perché abbiamo preso questo giocatore fenomenale (Dybala, ndr) che in condizioni normali non giocherebbe nella Roma, economicamente non abbiamo questo potenziale di super club, dobbiamo crescere dal punto di vista tecnico tattico.

Dobbiamo anche crescere perché qualche calciatore deve capire che una squadra per migliorare c’è bisogno di competitività interna e c’è qualche giocatore che invece di accettare questa sfida interna di cui tu hai bisogno nelle grandi squadre c’è qualche giocatore che ha bisogno di sapere vivere con questo tipo di competitività e alzare il suo livello invece di sembrare che si sente giù in relazione a questo tipo di situazioni. Una grande squadra ha bisogno di questo.

Abraham deve imparare a vivere con Belotti, tutti e due devono imparare a convivere.

Dybala? Dobbiamo crescere a livello di squadra, a giocare con lui. Non lui individualmente.