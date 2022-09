Mourinho: «Belotti non deve pensare ai colpi di tacco ma a fare gol, anche di culo, come vuole»

In Europa League la Roma ha battuto 3-0 l’HJK Helsinki con gol di Dybala, Pellegrini e Belotti. E a fine partita Mourinho ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni riportate anche dal Corriere dello Sport:

«Sprechiamo troppo, anche Belotti ha già questa malattia…

«La qualità principale di una squadra è nascondere le difficoltà. È quello che proviamo a fare. Non sempre ci riusciamo perché gli altri allenatori ci studiano. Ma non è un problema di strategia, o di moduli. E’ un discorso di assieme, un puzzle da incastrare». Come crescere in prospettiva? «Serve più cattiveria, anche da alcuni giocatori di talento che abbiamo in attacco. Voglio vedere miglioramenti nella costruzione, nella circolazione della palla». Scherza – ma non troppo – su Belotti: «Anche il Gallo ha già questa malattia, sprechiamo troppe opportunità per segnare. Lui non deve pensare ai colpi di tacco ma a fare gol, anche di culo, come vuole».