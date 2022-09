Milinkovic: «L’anno scorso anno col Napoli abbiamo perso nel finale, stavolta proveremo a vincere»

«Dobbiamo essere più cattivi per segnare di più e chiudere prima le partite. Sarà una gara difficile, loro sono una squadra forte e con tanta qualità»

Nel giorno di Lazio-Napoli, il centrocampista biancoceleste Sergej Milinkovic-Savic ha rilasciato alcune dichiarazioni sul match ai canali ufficiali del club.

«La partita con la Sampdoria ci insegna che dobbiamo essere più cattivi per segnare di più e chiudere prima le partite senza aspettare l’ultimo minuto. Domani sarà una gara difficile, loro sono una squadra molto forte e con tanta qualità. Lo scorso anno abbiamo perso nel finale, stavolta cercheremo di portare a casa la vittoria».

Sulla sua stagione fin qui, con 3 assist e zero gol.

«In questa stagione sono partito con gli assist mentre lo scorso anno avevo segnato subito alla prima di campionato. L’importante è sempre vincere, non chi segni».

Sulla Serie A:

«Sarà un bel campionato, difficile e con tante squadre raccolte in pochi punti come avvenuto lo scorso anno, quando fino alla fine non si sapeva chi avrebbe vinto lo scudetto e chi sarebbe retrocesso».