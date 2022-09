Milan-Dinamo Zagabria, 2 ultras croati accoltellati, irruzione in un supermercato, 19 Daspo

Sul Corriere Milano. Scontri in città per la partita di Champions. Aggressione da parte di ultras rossoneri ai tifosi della Dinamo

A Milano si gioca Milan-Dinamo Zagabria di Champions League ma a tenere banco sono gli ultras croati che stanno causando non pochi problemi in città. Sono arrivati in quattromila. Questa mattina la Digos ha bloccato 14 ultras della Dinamo per detenzione di fumogeni, di un bastone telescopico e di diversi coltelli. Secondo quanto riferisce il Corriere Milano, due tifosi croati sono stati accoltellati in una rissa avvenuta nel primo pomeriggio nei dintorni dello stadio di San Siro.

“Il gruppo di supporter della Dinamo sarebbe stato «aggredito» da persone incappucciate, sembra una trentina di ultras rossoneri della Curva Sud. I soccorritori del 118 hanno medicato un uomo di 39 anni colpito a un gluteo: è stato portato in codice verde all’ospedale San Carlo, non è in gravi condizioni”.

Nel pomeriggio, poi, un gruppo di tifosi croati ha «invaso» il supermercato Carrefour del centro commerciale di Citylife sotto le Tre Torri. Per evitare il peggio il supermercato è stato evacuato per qualche minuto. Il Questore di Milano Petronzi ha già emesso 19 Daspo della durata di un anno nei confronti di altrettanti tifosi ospiti e uno di due anni per un cittadino croato trovato in possesso di sette coltelli.