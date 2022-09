Marca esce in bianco e nero contro il razzismo: «Ci fa schifo»

In Spagna la vicenda di Vinicius ha scatenato un discreto putiferio. E’ arrivata fino al Parlamento. E la stampa non nicchia, come in Italia

Chiacchiere a parte, ad un certo contro il razzismo tocca fare qualcosa anche alla stampa sportiva. Oltre a nicchiare, si intende. Mentre in Italia facciamo il conto col prezziario dello scorno del Giudice Sportivo, e nemmeno ci fa più caso nessuno, in Spagna la vicenda di Vinicius ha scatenato un discreto putiferio. E’ arrivata fino al Parlamento.

Per rafforzare il concetto, oggi Marca – il più popolare giornale sportivo spagnolo – è uscito in edicola in bianco e nero, rinunciando al colore “per unirsi – spiegano – al clamore sociale.Per questo motivo l’edizione cartacea del giornale di mercoledì è pubblicata dalla prima all’ultima pagina in bianco e nero. Con questo gesto Marca vuole mostrare la sua repulsione più assoluta contro il razzismo sia nello sport nella società”.